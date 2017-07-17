أخبار ليبيا24- خاص

وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ مالي وقدره عشرة ملايين دينار ليبي لمصلحة الطيران المدني لغرض تجهيز مطار بنينا الدولي .

وأوضح القرار أن المبلغ سيخصم من مخصصات المصلحة في الميزانية العامة للدولة لسنة 2016 م وفقاً للنظم واللوائح السارية .

وشدد مجس الوزراء على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وبدأ مطار بنينا الدولي في بنغازي، أمس السبت رسميا استئناف الرحلات المحلية والدولية، وذلك بعد توقفه منذ شهر يونيو عام 2014.

واستقبل مطار بنينا في الساعة الأولى من يوم السبت أول رحلة لطائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قادمة من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، في حين انطلقت من المطار الرحلة الدولية الأولى لطائرة تابعة للخطوط الليبية إلى عمّان الأردنية.

واستأنفت الخطوط الجوية الإفريقية، أيضا رحلاتها من وإلى مطار بنينا ببنغازي، فيما أعلنت شركة طيران البراق عن استئناف رحلاتها من وإلى مطار بنينا قريبا.

واستؤنفت الرحلات المدنية من مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي بشكل جزئي في 11 يونيو الماضي، عبر تسيير رحلات استثنائية لنقل المعتمرين إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، وفق ما أعلنته الخطوط الجوية الليبية.

وفي الحادي عشر من شهر مايو الماضي وصلت أول رحلة مدنية دولية لمطار بنينا عندما حطت طائرة الخطوط الجوية الأفريقية، التي أقلَّت وفدًا مصريًا من مطار القاهرة الدولي، عقب إعادة تأهيله إثر إغلاقه قبل ثلاث سنوات؛ جراء الاشتباكات العنيفة التي شهدها محيطه.

وقد أقلعت في 12 مايو الماضي، أول طائرة مدنية من مطار بنينا الدولي في بنغازي، منذ شهر يونيو عام 2014 متجهة إلى حقل مسلة النفطي.

الجدير بالذكر أن مطار بنينا الدولي قد توقف عن العمل منذ شهر مايو عام 2014، بعد تدهور الأوضاع الأمنية في بنغازي، وقد تعرض المطار لأضرار بليغة جراء اندلاع اشتباكات مسلحة في محيطه بين قوات عملية الكرامة وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي.