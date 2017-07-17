أخبار ليبيا 24/ خاص

في ظل ما تمر به المنطقة العربية من تحديات فرضتها المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية تبذل دولتا المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية جهود جبارة لمكافحة التنظيم ومنع حدوث عمليات إرهابية.

فقد قال تقرير أمريكي أن المغرب يظل الدولة الأقل تعرضا للعمليات الإرهابية ضمن تسع دول تشملها الدراسة.

وأشار التقرير السنوي الأمريكي الجديد الذي أصدره المعهد الجامعي للدراسات حول الإرهاب أن المملكة المغربية عرفت 9 عمليات إرهابية فقط منذ أحداث 11 سبتمبر 2001.

وأوضح التقرير الذي بلغ ابريل الماضي نسخته السنوية الثامنة أن طبيعة التهديدات الإرهابية المحدقة بالمملكة المغربية هي تهديدات تتمثل في استمرار أنشطة استقطاب المقاتلين والتهريب وتبييض الأموال، بالإضافة إلى أنشطة نشر التطرف عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومحاولات تأسيس خلايا تابعة لـ”داعش” داخل المغرب يضيف التقرير الأمريكي.

وفِي سياق متصل كشف التقرير في الفقرة التي خصصها عن المغرب أن المملكة واجهت عدة تهديدات من أجل تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية في سنة 2016، مضيفا أنه “في المجمل، تبدو الاستراتيجية المتبعة من طرف المغرب، سواء منها الخاصة بالتعاون الدولي الموسع بما في ذلك العودة إلى الاتحاد الإفريقي، وتطوير مقاربة دينية متسامحة، نموذجا عمليا لمواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة وجعلها في مستويات قابلة للتدبير”.

من جهة أخرى أشاد تقرير المعهد الجامعي للدراسات حول الإرهاب، باستراتيجية الجزائر، فبالرغم من تصدّرها ترتيب دول المنطقة من حيث عدد العمليات الإرهابية المسجلة منذ 2001، إلا أن التقرير خصَّها أيضا بالإشادة، حيث قال إن تسجيل 13 عملية إرهابية فقط في 2016، يدلّ على نجاحها في الحد من الخطر الإرهابي، مشيرا إلى أن الجزائر قامت بعدد من الإجراءات مؤخرا لتأمين مجالها الترابي، حيث تحدّث التقرير عن بنائها خنادق وجدارا في حدودها مع كل من المغرب وتونس وليبيا، وإقامتها أنظمة للمراقبة الإلكترونية ومنعها عددا من مواطنيها من الالتحاق بمعسكرات “داعش”.

وأوصى التقرير الإدارة الأمريكية بالعمل على حلّ النزاعات الإقليمية الموجودة بالمنطقة، مقدّما مثال نزاع الصحراء، باعتباره واحدا من المداخل التي تستغلها الجماعات المتطرفة لتهديد الاستقرار والأمن ومعهما المبادلات التجارية والأنشطة الاقتصادية، مؤكدا أن الذي يوجّه خلاصاته وتوصياته إلى الإدارة الأمريكية من زاوية خدمة المصالح الأمريكية في المنطقة المغاربية، لا يدعو واشنطن إلى لعب دور الحكم في المنطقة، لكنّه شدّد على كون المصالح الأمريكية وتلك الخاصة بحلفائها، تتعرّض لتهديدات متنامية، مبرزا أنه توقّف أيضا عند موضوع الصحراويين المقيمين بمخيمات تندوف بالجزائر، ودعا واشنطن إلى العمل على حلّ هذا المشكل في أقرب وقت، “مع التنسيق مع المجموعة الدولية والمانحين لإنجاز إحصاء لسكان هذه المخيمات، وضمان عدم تغيير وجهة المساعدات الإنسانية الموجهة لهم وتسخيرها لأهداف عسكرية أو الاغتناء الشخصي”، مردفا أن التهديدات الإرهابية الموجودة بالعراق وسوريا، لم تعد بعيدة عن دول المغرب العربي والساحل والصحراء، لأنها تتوفّر على مئات المقاتلين المنضمين إلى صفوف كل من “داعش” وباقي التنظيمات المقاتلة في العراق وسوريا .

وفِي الختام خلص التقرير إلى توصيات من بينها توسيع مجال التعاون والتنسيق العسكري والاستخباراتي عبر كل من حلف شمال الأطلسي والقيادة الإفريقية للجيش الأمريكي، مع تزويد حلفاء واشنطن في المنطقة بمزيد من الخبرات والتكوين في مجال مكافحة الإرهاب .

الجدير بالإشارة أن المملكة المغربية شهدت فقط 9 عمليات إرهابية منذ أحداث سبتمبر 2011 وتمكنت أواخر يونيو الماضي من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش مكونة من أربعة أشخاص ينشطون في مدينة “لصويرة” الساحلية (500 كم جنوب العاصمة الرباط).

وقال بيان لوزارة الداخلية إن هذه العملية، التي تندرج في إطار الجهود المبذولة من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة، أسفرت عن حجز أسلحة بيضاء وأجهزة إلكترونية، إضافة إلى مخطوط يبايع فيه الأعضاء أمير داعش ويعلنون من خلاله الجهاد بالمغرب تحت مسمى “ولاية الدولة الإسلامية في المغرب الأقصى”.

وأضاف البيان أن المشتبه فيهم الذين بايعوا الخليفة المزعوم “أبو بكر البغدادي”، خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية نوعية ضد منشآت حساسة ومواقع سياحية بالصويرة..