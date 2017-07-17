أخبار ليبيا24- خاص

عثر أحد المواطنين يقيم في منطقة القرية شمال كهف شيخ الشهداء عمر المختار ( 80 كيلو شرق طبرق) على مجسم لكبش “آمون”.

وتعرض جزء من مقدمة رأس التمثال الحجري الذي عثر عليه المواطن محمد سيف النصر الشاعري للكسر.

وقال مراقب مصلحة الآثار طبرق فرج خليفة إنه تلقى بتاريخ 14 يوليو الجاري بلاغا عن العثور على مجسم لكبش آمون.

وأوضح خليفة أن الموقع بشكل عام يصنف الى مجموعة أساسات عملاقة مزينة ببعض الزخارف السمكية من مادة (الكون كريتة) للجزء الخارخى للمبنى الرئيس ومقسم إلى مجموعة من الجدران و غرف بجانب المبنى.

وأفاد أنه مراقب المصلحة أنه أثناء معاينة الموقع تم العثور على رأس تمثال لأمراة تعرض لطمس بعض من معالمها بسبب العوامل الطبيعية.

وأضاف خليفة أنه سوف يتم دراسة الموقع بشكل عاجل خلال اليومين المقبلين كما، مثنيًا بكل مواطن يبلغ عن أية قطع أثرية للمحافظة على الإرث الثقافي.