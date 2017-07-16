أخبار ليبيا24- خاص

قامت نقابة أطباء الكفرة أمس السبت، بزيارة الى حي بزيمة الجديدة “القريات” الذي يبعد قرابة 35 كم عن مركز المدينة.

وقال عضو نقابة أطباء الكفرة الدكتور أكريم فرج أكريم إن هذه الزيارة تأتي مراعاة للوضع الصحي السيء الذي يشهده الحي، وفي ظل نقص الكوادر الطبية، والطريق المتهالك وبعد المسافة عن المستشفى المركزي.

وأوضح أكريم أنه تم إنشاء نقطة داخل عيادة حي بزيمة المجمعة، تحتوى على طبيب لأمراض اﻷنف واﻷذن والحنجرة، وطبيب باطنة وطبيب سكري، وطبيب عام وطبيب أسنان وطبيب جراحة عامة وطبيب نساء وولادة.

وكشف عضو النقابة أن عدد الحالات التي تم الكشف عليها وسجلت داخل الحي تقدر بحوالي 134 حالة .

وتعد نقابة أطباء الكفرة إحدى النقابات الحديثة وتمارس مهامها الطبية تطوعيا، ويأتي تنظيم الزيارات ضمن جدول مُعد مسبقا من قبل النقابة للأحياء البعيدة عن مركز المدينة .