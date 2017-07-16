أخبار ليبيا24- خاص

شهدت قاعة فينسيا في بنغازي أمس السبت إقامة احتفالية بمناسبة مرور ستين عاما على انطلاق صوت الإذاعة الليبية من بنغازي.

وشمل حفل التكريم الذي حضره الإعلاميين القدماء الذين اثاروا الحركة الإعلامية، الرواد الذين واكبوا تأسيس الإذاعة وساهموا في وصول صوتها .

وابتدأ الحفل بعرض شريط وثائقي عن الإذاعة الليبية ، بمشاركة فرقة الزمن الجميل بتقديم فقرات غنائية.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية نداء بنغازي الثقافية خالد العبار إنه تم تأسيس الجمعية في العام 2016، وتهدف إلى إحياء التراث وتنشيط الحركة الثقافية وتكريم كافة الرواد المثقفين والإعلاميين وإحياء جميع المناسبات.

وتابع العبار هدفنا الأكبر هو تذكر الإعلاميين الذين لهم دور كبير، مشيرًا إلى أن تأسيس الجميعة جاء نظرا لعدم وجود جهات رسمية تعمل على تكريم من هم على قيد الحياة وتكريمهم.

ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أنه كان للجمعية العديد من النشاطات في مدينة بنغازي من إقامة أمسيات للشعر الشعبي والفصحى في شهر رمضان.

وأضاف العبار “حاولنا تكريم كافة الإعلاميين ولكن اقتصر تكريم على إذاعيي مدينة بنغازي”.