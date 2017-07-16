أخبار ليبيا 24 – خاص

أغلق أمس السبت سكان حي العودة في طبرق مكب القمامة الرئيسي والذي أصبح يتوسط الأحياء السكنية بسبب انبعاث الروائح والقوارض.

وقال عميد بلدية طبرق الناجي مازق في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″ اليوم الأحد “وجدنا كل الأبواب مغلقة أمامنا لإيجاد حل في مكب القمامة الجديد الذي حاولنا إيجاده لتخليص السكان المحيطين بالمكب الحالي”.

وتابع مازق “نعترف بأن المكب الحالي الموجود في حي العودة أصبح متواجد وسط الأحياء السكنية وأصبح يشكل ضررًا كبيرًا على البيئة والسكان المحيطين بالمكب”.

وأضاف عميد البلدية “لم نقف مكتوفي الأيدي طرقنا جميع الأبواب ووفرنا الميزانية المطلوبة لإيجاد مكب بديل ولكن وجدنا كل الأبواب مغلقة ولم نجد التعاون من المواطنين ملاك الأراضي لمنحنا أرض لاستخدمها كمكب قمامة ويكون جنوب المدينة” .

وأشار إلى أنهم تحركوا في كل الاتجاهات واتفقنا مع عدد من أصحاب الأراضي ولكن بعد مضي فترة تتغير الاتفاقيات ونفقد التعاقد بسبب المشاكل التي تحدث مابين ملاك الأراضي والسكان المحيطين بهذه الأرض .

وأفاد مازق أنهم منحوا سكان حي العودة مهلة أسبوع لإيجاد مكب بديل ونحن اتجهنا للحكماء والعقلاء لمساعدة البلدية في إيجاد المكب البديل الذي يكون بعيداً عن الأحياء السكنية .