أخبار ليبيا24- خاص

أصدر مجلس النواب القانون رقم ( 1 ) لسنة 2017 بإضافة حكم إلي القانون رقم ( 16 ) لسنة 1985 بشأن المعاش الأساسي.

وجاء في المادة الأولى نص القانون أن يعدل نص الفقرة (1) من المادة الرابعة من القانون (16) لسنة 1985 بشأن المعاش الأساسي بحيث يكون نصها كالآتي:

1- الزوج لزوجته باستثناء الزوجة ذات الإعاقة تستحق معاشا أساسيا مستقلا.

المادة الثانية:

يضاف إلى المادة السابعة من القانون فقرة جديدة تحت رقم (6) يكون نصها على النحو الآتي:

6- المرأة المتزوجة ذات الاعاقة طيلة مدة اعاقتها.

المادة الثالثة:

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا التشريع بعد مخاطبات عدة وجهها رئيس لجنة الإدارة بصندوق التضامن الاجتماعي أحمد بريدان لمجلس النواب ولجهات الاختصاص لإعادة النظر في القانون الذي يحجب عن الزوجة ذات الإعاقة معاشها الأساسي بعد زواجها ويطالب بإعطائها حقوقها أسوة بغيرها من المواطنين.