أخبار ليبيا24- خاص

قام عميد بلدية المرج المقدم وهبي أنور الرخ بجولة ميدانية لمحطة شركة الكهرباء في المدينة برفقة مجموعة من المهندسين التابعين للشركة ووكيل ديوان البلدية.

وتاتي الزيارة للوقوف على سير العمل داخل المحطة وتذليل كافة الصعاب للبدء بتركيب محطة توليد الكهرباء الجديدة والتي ستساعد في تحسين أداء شبكة الكهرباء بالمدينة.

يشار إلى أن مدينة المرج تعاني من انقطاع متكرر في الكهرباء بسبب طرح الأحمال نتيجة الضغط الكبير على الشبكة الكهربائية والأحمال الزائدة مما يتسبب في خروج الوحدات عن العمل.

وطالبت الشركة العامة للكهرباء المواطنين بتخفيف الأحمال ومساعدة الشركة والفنيين في مراكز التحكم ومحطات التحويل والإنتاج والتوزيع للحفاظ على عدم انهيار الشبكة الكهربائية.