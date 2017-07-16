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انتصارات عسكرية متتالية في ليبيا وسوريا والعراق تجبر دواعش التنظيم الإرهابي “داعش” على الفرار والاختباء واللجوء إلى المناطق الحدودية النائية حيث يستغلون الفقراء والمهمشين والضعفاء ويستقوون بالمهربين والعصابات، ورغم كل محاولاته البائسة لا مفر ولا مهرب لهذا التنظيم الإرهابي التي دقت ساعته.

وفقا لوكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية فإن سلسلة من الانتصارات العسكرية على «الجماعات الإرهابية على امتداد ساحل ليبيا على البحر المتوسط أجبرت مئات الإرهابيين وخصوصا المجرمين الدواعش على الفرار المذل والسعي للحصول على ملاذ في صحاري ليبيا الشاسعة، حيث تعمل العصابات الإجرامية على الحدود والمرتزقة.

ولكن على الدواعش أن يتذكروا دائما أن لا مكان أمن لهم في بلدنا الغالي وأن الشعب الليبي الشامخ والكريم يرفض قطعا وجود مثل هذه العصيبة الاجرامية والمفسدة وافكارها الباطلة.

وأضافت الوكالة، في تقرير لها الخميس أن وسط وجنوب ليبيا المهجورين، اللذين يفتقران لوجود القانون يمثلان ملاذَا للمسلحين لإعادة تنظيم أنفسهم، وتجنيد وتدريب آخرين، والتأهب المحتمل للعودة”، معتبرة ذلك مهمًّا بشكل خاص حيث يأتي في وقت لم يفقد فيه التنظيم الإرهابي معاقله الحضرية في ليبيا فقط، ولكنه يتفكك في سوريا والعراق أيضًا.

وتابعت وكالة «أسوشيتدبرس» أنه في المناطق الليبية النائية، بالقرب من الحدود مع مصر والسودان وتشاد والجزائر والنيجر وتونس، تعمل العديد من الجماعات المسلحة، مشيرة إلى أن الأسلحة متاحة بشكل سلس، كما أن الاتجار بالبشر والتهريب عبر الحدود، ولا سيما الوقود، متفشيان ومربحان.

ونقلت الوكالة عن العميد عبدالله نور الدين، في الجيش الوطني الليبي، قوله: “إن المسلحين يسافرون ذهابًا وإيابًا بالقرب من الحدود الجنوبية، وعلى طول الطريق إلى المناطق الواقعة في وسط البلاد، ويسرقون السيارات ويهاجمون المدنيين، وأحيانًا يعملون بالقرب من الحدود لأن هناك أموالاً لكسبها من التهريب وتجارة الأسلحة”.

وذكرت «أسوشيتد برس» أنَّ مصر بدأت بمراقبة حدودها مع ليبيا والسودان عن كثب بعد استشعارها الخطر الموجود، خوفًا من أن تتحول المنطقة إلى أرض رئيسية لانطلاق الهجمات داخل أراضيها.