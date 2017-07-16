أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت اللجنة الدائمة للتدريب في الهيأة العامة للشباب والرياضة في الحكومة الليبية المؤقتة عن انطلاقها في تنفيذ الخطة التدريبية لسنة 2017م.

وطالبت اللجنة من جميع مراكز التدريب والشركات العامة والخاصة،بالشروع في تقديم الخطة التدريبية الخاصة بهم مصحوبة بعروض الدورات لرئيس اللجنة الدائمة للتدريب.

وأوضحت اللجنة أن الخطة والعروض سيتم استلامها ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 17 يوليو الجاري وفي مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع،في المقر الرسمي للهيأة في منطقة الدقادوستا،أو بالتواصل مع لجنة التدريب على الصفحة الرسمية للهيأة على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك).