أخبار ليبيا24- خاص

أكد وكيل اللاعبين عبد الحفيظ العقوري، أن اللاعب الليبي، معتز المهدي، وقع الجمعة عقدا رسميا،ً انتقل بموجبه إلى الفريق الأول لكرة القدم، بنادي الفحيحيل الكويتي.

وأضاف العقوري، في تصريحات إعلاميه ، أن الاتفاق كان مع رئيس النادي حمد الدبوس، وأن الصفقة تمت رسميا.

وأوضح أن معتز المهدي، فضل عرض الفحيحيل الكويتي، على عرض الفيصلي الأردني، بعدما درس تفاصيلهما.

ويلعب معتز المهدي (27 عاما)، في مركز قلب الهجوم، وسبق له أن لعب لفرق النجمة والأهلي بنغازي، وقدم مع الأخير مستوى مميز، خلال بطولة أفريقيا موسم 2014.

يذكر أن اللاعب، تلقى عدة عروض من أندية محلية وخارجية، بعد مستواه المميز مع فريقه، إلا أنه فضل مغادرة ليبيا، والانتقال للدوري الكويتي.