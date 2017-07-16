أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن استعدادها الكامل لتلبية احتياجات الطيران في مطار بنينا الدولي من الوقود على مدار الساعة.

وقال رئيس المكتب الاعلامي بشركة البريقة لتسويق النفط بالمناطق الوسطى والشرقية عادل بن دردف في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″ إن الشركة جاهزة ومستعدة من ناحية المعدات ومخزون الوقود الكافي والقوة البشرية لتوفير الوقود.

وأضاف بن دردف أن هذا الإعلان جاء عقب هبوط أول رحلة رسمية في مطار بنينا الدولي قادمة من مطار معيتيقة طرابلس بعد صدور إذن الطيران المدني الليبي بفتح الأجواء أمام الطيران.

وأوضح أن مشغلو مستودع مطار بنينا قاموا بعمليات تزويد عدد من الطائرات بالوقود تعلوهم ملامح الفرحة والابتهاج بالعودة لممارسة مهاهم الحيوية بأهم المواقع الاستراتيجية وفقاً للمعايير الدولية بما يضمن جودة الوقود ويتفق وإجراءات السلامة المتبعة داخل المطارات.

يشار إلى أن استئناف الرحلات في مطار بنينا الدولي تم بعد نحو ثلاث سنوات من التوقف نتيجة المعارك والاشتباكات التي شهدتها منطقة بنينا على وجه خاص ومدينة بنغازي عامة.