أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير مكتب التفتيش التربوي المرج أبوبكر سعيد إنه تم الانتهاء من أعمال الحصاد النهائي لمكتب التفتيش التربوي المرج للعام الدراسي 2016-2017 م .

وأضاف سعيد أن إجمالي عدد المعلين الذين تمت زيارتهم في التعليم العام 5628 معلم ومعلمة بالتعليم الأساسي و 1099 معلم ومعلمة في التعليم الثانوي، و التعليم الخاص 255 معلم ومعلمة في التعليم الأساسي و 34 معلم ومعلمة بالتعليم الثانوي.

وثمن مدير المكتب جهود رئيس وحدة الأبيار ورئيس وحدة توكرة ورؤساء الأقسام في المكتب على ماقدموه من جهد وعمل مضني طوال العام الدراسي ومتابعة المفتشين رغم مايعانيه المكتب من الإمكانيات والظروف الصعبة .