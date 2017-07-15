أخبار ليبيا24- خاص

وصلت أمس الجمعة إلى مطار بنينا الدولي أول رحلة رسمية بعد افتتاح المطار قادمة من مطار الملكة علياء في عمان تابعة لشركة الخطوط الأفريقية تحمل رقم 607 على متن الطائرة نوع AIRBUS A320 بقيادة الكابتن عبدالكريم اليسيري.

وكانت إدارة مطار بنينا الدولي طالبت شركات الطيران العاملة في المطار تزويدها بجداول الرحلات الخاصة بالشركات بشكل مسبق باستمرار ليتسنى اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للرحلات والتعميم على الجهات ذات العلاقة داخل المطار.

وأعلنت إدارة مطار بنينا الدولي عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أن شركات طيران الخطوط الليبية، الخطوط الأفريقية، ليبيا للطيران ستباشر رحلاتها عبر جداولها المخطط لها .

الجدير بالذكر أن رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري قام يوم الأربعاء الماضي بزيارة تفقدية لمطار بنينا الدولي، رفقة مدير المطار عبدالله الشافعي.

واطلع رئيس ديوان مجلس النواب، على مرفق المطار والإدارة العامة وصالات الاستقبال، وآخر الاستعدادات قبل استئناف العمل.

وأشاد المصري، بمجهودات إدارة المطار وكافة العاملين به جراء الأعمال التي يقدمونها لإظهار المطار بأفضل صورة أمام العالم بأسره.

وتأتي هذه الجولة ضمن زيارة يقوم بها رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري لمدينة بنغازي شملت زيارة لمقر بلدية بنغازي، حيث تم تدارس انتقال مجلس النواب إلى المدينة .

وأعلن المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في وقت سابق عن مباشرة مطار بنينا الدولي تسيير رحلاته إلى داخل وخارج ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عملت على صيانة المطار وإعادة افتتاحه واستئناف تسيير الرحلات منه وإليه تخليدا لشهداء الوطن، مشيرًا إلى أن الجهات المسؤولة لم تحرك ساكنًا تجاه المطار.

وأوضح المكتب أن مطار بنينا الدولي يعود للخدمة مجددا بفضل تضحيات القوات المسلحة والشباب المساند لها.

يشار إلى أن استئناف الرحلات في مطار بنينا الدولي تم بعد نحو ثلاث سنوات من التوقف نتيجة المعارك والاشتباكات التي شهدتها منطقة بنينا على وجه خاص ومدينة بنغازي عامة.