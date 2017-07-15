أخبار ليبيا 24- خاص

قال عضو مجلس النواب فتحي القباصي في تصريحات خاصة لـ”أخبار ليبيا 24″ إن ماحصل في هولندا هو لقاء لإذابة الجليد و كسر الحواجز لا أكثر.

وأوضح القباصي أن جميع من شارك في لقاء لاهاي يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين طرفي الأزمة السياسية.

ورأي عضو مجلس النواب أنه يجب أن يكون هناك توافق و رضى على اختيار الممثلين عن كل جسم و طرح أجندة اللقاء مسبقا لدراسته و اختيار المناسب لها، مع الاحتفاظ برعاية الأمم المتحدة و أن يكون الإطار الأساسي هو الاتفاق السياسي.

وأجاب القباصي بعد سؤاله عن الموقف الأمريكي من الأزمة الليبية قائلا “إن الموقف الأمريكي يعبر عن مصالح أمريكا في المنطقة و البيان الصادر عنهم جيد”.

وتابع عضو مجلس النواب حديثه “أن نقل جلسات المجلس إلى بنغازي يقررها مجلس النواب في جلسة رسمية”.

وطلب القباصي من الدول الشقيقة و الصديقة دعم العملية السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة و في إطار الاتفاق السياسي الليبي.