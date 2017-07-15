أخبار ليبيا 24 – 24

وصل رالي الجنوب إلى مدينة طبرق وكان في استقباله العديد من شباب تسيقية المجتمع المدني وعدد من شيوخ وأعيان المدينة كذلك المجلس البلدي وجمعية الميدان .

تكون الرالي من 15 سيارة صحراوية وعدد أفراد الوفد 48 شاب من شباب أهل الجنوب وقد قام الوفد بعدة زيارات إلى المتحف الوطني وقاموا بجولة داخل المدينة وكذلك جولة بحرية .

وقال مندوب نادي الجنوب للرحلات السياحية عمران أبو صلاح شيوا في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″ تأسس هذا النادي عام 2015 وهو مؤسسة ثقافية حضارية في الجنوب بالكامل متخصص في الراليات الصحراوية، وله عدة فروع في منطقة الجنوب.

وأضاف شيوا أنه تم الإعداد لهذه الرحلة منذ سنتين لزيارة المنطقة الشرقية لحمل رسالة السلام والمودة والحب من أبناء الجنوب إلى أبناء الشعب الليبي في كل أنحاء ليبيا والبداية كانت في الشرق.

وأوضح أن الانطلاقة كانت رابع أيام عيد الفطر المبارك من منطقة الغريفة عبر منطقة سبها ثم تمنهنت ثم سمنو ثم اتجهت ناحية الجفرة ثم زلة واستقبلنا استقبال الأبطال من أهل زلة وبالأهازيج كان الترحاب وبعدها انطلقنا من مرادة إلى أجدابيا.

وتابع مندوب النادي كانت وجهتنا إلى منطقة سلطان ثم سلوق لزيارة النصب التذكاري لشيخ الشهداء عمر المختار ثم اتجهنا إلى مدينة بنغازي وكان استقبالنا كبير وتزامن دخولنا إلى بنغازي بانتصارات القوات المسلحة وتحرير المدينة واتجهنا إلى منطقة دريانة، ووصلنا إلى مدينة المرج واستقبلنا أهلها وناديها المروج خير استقبال .

ووصلنا إلى البيضاء ثم شحات وسوسة وأخيراً حط بنا الرحال في طبرق دار السلام التي فعلا وجدنا فيها السلام والطمأنينة .