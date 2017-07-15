أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في الحكومة المؤقتة ناجي المغربي مع أعضاء من لجنة الإدارة للتباحث حول إيجاد حل لبناء محطة الكهرباء الجديدة داخل ميناء الحريقة النفطي في طبرق.

ودعا المغربي شركتي الخليج والكهرباء لإيجاد حل سريع لبناء المحطة الجديدة دون وجود أية عوائق للمشروع، مطالبًا من كل الأطراف إيجاد سبل التفاهم.

وأثنى رئيس المؤسسة الوطنية على دور شركة الخليج في دعمها لكل المشاريع ووقوفها لدعم العديد من المدن في ليبيا مثنيًا على دور شركة الكهرباء لبناء هذه المحطة الضخمة في مدينة طبرق .

يشار إلى أن هنالك تفاهم من خلال هذا الاجتماع بين شركتي الخليج العربي للنفط وشركة الكهرباء لتذليل كل الصعوبات التي تقف عائقاً في بناء هذه المحطة التي تقدر إنتاجيتها بــ 750 ميغا .

ومن خلال الإجتماع تم اختيار العديد من المواقع داخل الشركة وخارجها لبناء المحطة المقترحة وشركة الخليج سوف تقدم كل العون لبناء المحطة بدون أي عوائق .