أخبار ليبيا24

أعلن الفنان الليبي أحمد فكرون عن طرحه أغنية جديدة من ألحانه وغناءه وتأليف الشاعر الغنائي فرج المذبل.

وأضاف قكرون على حسابه الشخصي بالفيس بوك أن ما ميز هذه الأغنية مشاركة فنان عالمي في التوزيع وهو الأمريكي لوني سميث.

وأوضح أن هذا يعد ثاني تعاون مع فنانين أجانب بعد المقطوعة الموسيقية التنين “dragon ” مع الموسيقي البريطاني بول ميرفي.

وأشار إلى أن كلمات الأغنية الجديدة تقول :

غني للحب والسلام

وامسح دمعات العيون

يمكن بغناك الحمام

يرجع ثاني للزيتون

غني اغاني فريحية

يمكن آهات إنسانية

يحضنها الصدر الحنون.