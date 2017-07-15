أخبار ليبيا24- خاص

تمكنت القوات المسلحة العربية الليبية من العثور على صواريخ حرارية وأجهزة كمبيوتر وبعض المطويات المؤيدة للجماعات الإرهابية في منزل أحد العناصر الإرهابية الفارة بمنطقة الصابري شمال بنغازي .

وبحسب مقطع فيديو للقوات المسلحة فقد تم العثور على هذه المقتنيات في منزل شخص يدعى أحمد الأوجلي كان يعمل مراسل لقناة النبأ التابعة للجماعة الليبية المقاتلة .

وأعلنت القوات المسحة عن مصادرة هذه المقتنيات، كما أنه تم العثور على قائمة تضم بعض أسماء العناصر الإرهابية التي تم وصفهم بالمرتدين، نظراً لهروبهم وعدم المقاتلة مع التنظيم الإرهابي ضد القوات المسلحة في محاور القتال .

يشار إلى أنه تم تسليم كافة المقتنيات إلى الجهات المسؤولية خاصة القوائم الجماعات الإرهابية لإجراءات التحريات اللازمة والبعض عن هؤلاء الإرهابيين والقبض عليهم.