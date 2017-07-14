أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مدير مكتب الإعلام والثقافة ببلدية البريقة حمد المدهم بأن وكيل الهيئة العامة للأعلام والثقافة التابع للحكومة المؤقتة علي العبيدي قد حجب الميزانية المخصصة للمكتب ورفض صرفها في الوقت الذي تم فيه صرف مزانيات باقي المكاتب الواقعة في المنطقة الشرقية.

وأضاف المدهم أنه يتعرض لضغوط من قبل بلدية البريقه من أجل عدم إبلاغ الجهات ذات الاختصاص او تقديم طلب إستقالة.

وتابع المدهم أن المكاتب الخدمية بالبريقه التابعة للوزارات والهيئات بحكومة الثني تتعرض لتهميش ومعاملة سيئة وصلت إلى حد الضرب والشتم والتخويف.