أخبار ليبيا24- خاص

نفى مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية إعلانه عن لقاء جمع القائد العام المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر وقائد القيادة الأمريكية المشتركة في أفريقيا «أفريكوم» الجنرال توماس والدهاورز.

وأضاف المكتب الإعلامي انه لم يصرح عن ذلك إطلاقا من خلال القنوات الرسمية المتمثلة في الحساب الرسمي المعروف للمكتب وهو باسم (مكتب الإعلام – القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية) وشعبة الإعلام الحربي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أو الناطق العسكري أو المؤسسات الإعلامية الرسمية.

وأكد المكتب انه حذر مرارا وتكرارا من الصفحات المزورة التي تنسب نفسها زورا وبهتانا للقيادة العامة، موضحًا أن من يديرها ويقف خلفها الإعلام المشبوه وبقايا الإرهابيين الفارين من قبضة العدالة والمدعومين من قطر.

وأشار مكتب إعلام القيادة العامة إلى أنه ليس لديهم حساب باسم شعبة الإعلام الإلكتروني يتبع مكتب اعلام القيادة إطلاقا، لافتا إلى إن بوابة الوسط الإلكترونية لطالما اصطادت في الماء العكر، وأنها لم تكلف نفسها عناء الاتصال المتاح للتأكد من صحة المعلومة من عدمها.

وذكر المكتب أن مكتب إعلام القيادة دأب في نقل أخبار القائد العام على نشر الأخبار مرفقة بالصور والفيديو الموثق بشعار القيادة العامة وهو ما يثبت أن ما تم تداوله ليس له أساس من الصحة.

وحذر مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية من الخوض في مثل هذه المغالطات التي من شأنها تشويه القوات المسلحة وتحاول أن يفقد مصداقيته المعهودة.

وأكد أنه ستتم ملاحقة مروجي هذا الخبر الكاذب قانونيا خصوصا وأن الموقع الرسمي للأفريكوم لم يؤكد أو ينفي مثل هذه الأخبار لأنها لم تصدر عن جهات رسمية.

وأعرب مكتب الإعلام عن أسفه من المتقافزين على السلطة من خلال وسائلهم الإعلامية ذات الدعم المالي المشبوه الذي من المرجح أن تكون وراءه قطر.