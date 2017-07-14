أخبار ليبيا24- خاص

قتل ” 3 إرهابيين ” وجرح أكثر من 11 إرهابيا أخرين أغلبيتهم من الجنسيات الأجنبية خلال غارات جوية لسلاح الجو الليبي على تجعات الجماعات الإرهابية في مدينة درنة.

ودمرت طائرات سلاح الجو الليبي التابعة لقاعدة الأبرق الجوية سرب الشهيد ” مؤمن الدرسي” دبابة و3 سيارات مسلحة ومدفع عدد من الآليات خلال استهدافها تجمعا للجماعات الإرهابية المتطرفة غربي مدينة درنة.

وتمكنت طائرات سلاح الجو من تدمير مدفع 106 إضافة إلى 4 آليات أخرى تابعة للتنظيم المتطرف، فضلا عن إصابة أحد المراصد التي يستعملها التنظيم وتدميرها بالكامل.

يشار إلى أن القوات المسلحة تطبق الحصار على الإرهابيين المتواجدين على أطراف مدينة درنة وترصد حركة المتحصنين داخلها من جماعة ما يعرف بــ ” شورى درنة الإرهابي ” التابع لتنظيم القاعدة.