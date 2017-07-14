أخبار ليبيا24- خاص

نفت مدير المكتب الإعلامي لمستشفى المرج التعليمي مبروكة صالح الخبر الذي نشرته قناة ليبيا الحدث حول دخول عدد كبير من حالات التسمم الغذائي لمستشفى المرج التعليمي.

وأكدت صالح أن مستشفى المرج بكامل جاهزيته ومتوفر به عناصر طبية وطبية مساعدة وبرغم ذلك فقد تنادى الجميع لتلبية النداء ظنا أنه من إدارة المستشفى.

وتابعت مدير المكتب حديثها قائلة “على القنوات الإعلامية و الصحف و الوكالات الإخبارية تحري الدقة و المصداقية من المكتب الإعلامي للمستشفى قبل نشر أي أخبار أو معلومات قد تتسبب في فزع المواطنين و الإرباك” .

فيما أكد مدير مستشفى المرج التعليمي فيصل العيش عدم و جود أية حالات تسمم داخل المستشفى و أن الخبر الذي أذيع على قناة ليبيا الحدث لا صحة له، موضحًا أن جميع الكوادر الطبيه متواجدة في المستشفى.

ومن جهته نفى الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي المرج النقيب فرج العرفي خبر التسمم الغذائي ودخول حالات لمستشفى المرج، لافتا إلى أن هناك 5 حالات “أطفال”بعد تناولهم بذور شجرة “البرسيان” وهم بصحة جيدة بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة.

فيما قال عميد بلدية المرج المقدم وهبي الرخ إن من أشاع هذا الخبر هو والد الأطفال المصابين بالتسمم لكونه إعلامي فقد تواصل مع قناة الحدث لنشر هذا الخبر العاري عن الصحة وقد سبب حالة من الرعب والهلع بين سكان المدينة وسكان المناطق المجاورة.

يشار إلى أن قناة ليبيا الحدث أوردت خبرا عاجلا مفاده تسمم غذائي يصيب عدد “كبير” من المواطنين في مدينة المرج ونداء عاجل للأطقم الطبية والطبية المساعدة للتواجد في المستشفى.