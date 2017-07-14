أخبار ليبيا24- خاص

قال عميد بلدية المرج المقدم وهبي الرخ إن تكليف الحاكم العسكري درنة – بن جواد اللواء عبدالرازق الناظوري لعدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية بعقد عدة اجتماعات في جنيف السويسرية جاء بناء على دعوة من مركز الحوار الإنساني ولجنة الصليب الدولي.

وأضاف الرخ أنه تم خلال هذه الإجتماعات طرح المشاكل الخاصة بالبلديات واحتياجاتها وكيفية حلحلة هذه المشاكل مثل إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة وتوفير الكهرباء وتوفير الإمدادات الطبية وتم التركيز بشكل كبير على موضوع إزالة الألغام من المناطق التي كانت تحت سيطرة العصابات الإرهابية.

وأكد عميد البلدية أنه خلال الاجتماعات المنعقدة تم عرض احتياجات بلدية المرج مثل مياه الشرب وماتعانيه المدينة من نقص في المياه نظرا لاحتياج محطة التحلية للتطوير والصيانة وأيضا تكدس القمامة بسبب نقص الآليات وعدم وجود مصانع لتدوير القمامة وأيضا التلوث البيئي بسبب عدم وجود محطة تنقية وحاجة المدينة إليها .

وأضاف الرخ أن تدني الخدمات الصحية من نقص في الإمكانيات والأجهزة الطبية والكوادر الطبية والطبية المساعدة كانت من ضمن المشاكل المعروضة على طاولة الاجتماعات وأيضا عدم توفر أدوية مرض السكر (الأنسولين) وأدوية الضغط والأمراض المزمنة وبالإضافة إلى عدم توفر التطعيمات الخاصة بالأطفال بجميع المراحل العمرية.