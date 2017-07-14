أخبا ليبيا24- خاص

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة أنها ستشرع في توزيع صكوك الإعانة المالية ابتداء من يوم الأحد المقبل على المصابين بالأورام

وأوضحت الوزارة في بيان لها الخميس تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه – أن المستهدفين هم مرضى الأورام والمتقدمين بتقاريرهم وإجراءاتهم إلى اللجنة الفنية للعلاج.

وأهابت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة المرضى بمراجعة إدارة المالية في ديوان الوزارة في البيضاء لاستلام صكوك الإعانة المالية .

وشددت الوزارة على ضرورة إحضار الإثبات الشخصي من بطاقة شخصية أو جواز سفر أو توكيل رسمي في حالة صعوبة وصول المريض شخصيا.