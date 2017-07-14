أخبار ليبيا 24 – خاص

تلقى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، صفعتين قويتين خلال فترة الانتقالات الجارية.

وذكرت صحيفة “صن”، أن البلجيكي هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي، ودي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، رفضا الانضمام إلى صفوف الملكي.

وأوضحت الصحيفة، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب اليونايتد، يصعب من عملية انتقال دي خيا للملكي، بسبب تعطيل الأخير لصفقة انضمام ألفارو موراتا إلى مسرح الأحلام.

وكان الإسباني دي خيا قريبا من الانضمام لريال مدريد في 2015، إلا أنّ الفاكس وصل متأخرًا بعد انتهاء سوق الانتقالات، مما دفع الملكي للحفاظ على حارس مرمى الفريق نافاس.

ونوهت الصحيفة أن هازارد تحدث مع زيدان، وأخبره بعدم وجود أي رغبة في الرحيل لريال مدريد خلال الصيف الجاري.

وانضم هازارد لصفوف تشيلسي في 2012 بمبلغ 23 مليون إسترليني، وحقق معهم الدوري الإنجليزي مرتين، بالإضافة إلى لقب الدوري الأوروبي.