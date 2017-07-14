أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس قسم الجوازات ببلدية جردس العبيد الرائد مصطفى محمد بالحسن، إن قسم جوازات جردس العبيد يعمل منذ انشائه على تقديم افضل خدمة للمواطنين في البلدية.

واضاف بالحسن – أنه بخصوص محطات التصوير لأخذ البيانات البيومترية لاستخراج جواز السفر الإلكتروني لدينا محطتين فقط ولم نقوم بتشغيلهما بعد والسبب أن بريد بلدية جردس لا توجد به معدات النقل الخاصة بالإشارة وقد طالبنا بريد بلدية المرج وعدة جهات اخرى بضرورة تركيبها حتى نقدم خدمة الجواز الالكتروني وإلى الآن لم تقم أى جهة بتركيب هذه المعدات.

وأكد بالحسن أن القسم إصدار لغاية شهر يوليو الحالي حوالي 2000 بطاقة شخصية و114 تأشيرة إقامة عمل وغير العمل وعدد الأعضاء العاملين بالقسم 16عضو.

يشار إلى أن قسم الجوازات تم انشاؤه بقرار من رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الاجانب رقم 372 لسنة 2015 شهر اكتوبر وبموجب القرار يختص القسم بإصدار البطاقات الشخصية والجوازات والجنسية للمواطنين الليبيين وإقامات التأشيرات للأجانب وإعداد السجلات وما في حكمها المنوط العمل بها