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بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج مع وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي عدد من ملفات التعاون المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر، والتنمية المكانية

واستعرض الجانبان خلال زيارة مينيتي على رأس وفد من مسؤولي الوزارة والمؤسسات الأمنية ما سبق وان أتفق بشأنه من برامج لتدريب قوات من خفر السواحل ودعم برنامج حكومة الوفاق الوطني لتأمين الحدود الجنوبية.

وأشاد السراج بجهود إيطاليا وما تتحمله من أعباء في مواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين ومعالجة التأثير السلبي للهجرة على ليبيا وإيطاليا، آملا أن تشارك الدول الأوروبية في تحمل تلك الأعباء .

من جانبه أكد وزير الداخلية الإيطالي دعم بلاده للمجلس الرئاسي ولحكومة الوفاق الوطني لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيدًا بجهود رءيس المجلس الرئاسي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

وأشاد مينيتي بالنجاحات التي حققها خفر السواحل الليبي في عمليات إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر والتصدي للمهربين.

وأشار الوزير الإيطالي إلى تجاوب دول الاتحاد الأوروبي مع دعوة إيطاليا بأن تحظى مواجهة الهجرة عبر المتوسط باهتمام أكبر وأن تقدم تلك الدول ما يلزم من دعم لخفر السواحل الليبي ، والمساهمة في تأمين حدود ليبيا الجنوبية .