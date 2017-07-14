أخبار ليبيا 24 – خاص

أنهى فريق الطب الشرعي في مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق عمله بأخذ عينات عدد 19 جثة مدفونة في المقبرة الإسلامية طبرق وجدت متحللة في الصحراء الليبية أغلبهم من الجنسية المصرية.

وقال مدير مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق حبيب بوبلال إنه تم أخذ العينات بناء على طلب من النيابة العامة طبرق وكذلك أخذ عينات أخرى من ذوي المتوفيين من أجل التعرف على هويتهم عن طريق الحمض النووي (DNA).

وأوضح بوبلال أن الجثث تم دفنها منذ أيام في المقبرة الإسلامية طبرق في مكان مخصص لمجهولي الهوية.

وأفاد أنه بعد طلب النيابة العامة طبرق باشر فريق الطب الشرعي في مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق بعمله لمدة يومان متواصلان.

وأثنى على جهود فريق الطب الشرعي بفرع طبرق من أطباء وفنيين تشريح على جهودهم المبذولة لإنجاز عملهم في ظل الظروف الصعبة خاصة ظروف الطقس.

يشار إلى أنه عثر على 20 جثة مهاجر غير شرعي من الجنسية المصرية في مطلع يوليو الجاري جنوب بوابة الــ 200 بحوالي 250 كيلو متر بالقرب من وادي علي داخل منطقة الرمال.