أخبار ليبيا24- خاص

أعلن مسؤول المكتب الإعلامي في القوات الخاصة رياض الشهيبي أنه تم التعرف على صاحب الرفاة الذي تم العثور عليها يوم أمس على شاطي البحر في منطقة الصابري شمال بنغازي .

وقال الشهيبي إن صاحب الرفاة هو الجندي “صالح الوراد” التابع للقوات الخاصة الصاعقة، لافتاً إلى انه تم فقد الاتصال به منذ ثلاث سنوات منذ انطلاق عملية الكرامة العسكرية .

وأوضح مسؤول المكتب الإعلامي أنه تم العثور على الرفاة خلال تمشيط القوات الخاصة والقوات المساندة وأفراد صنف الهندسة العسكرية لشاطيء البحر بحثاً على المفخخات والآلغام التي قامت الجماعات الإرهابية بزرعها .

وأشار الشهيبي إلى أن المنطقة بالكامل تحت سيطرة القوات المسلحة، لافتاً إلى أنهم يتعاملون الآن مع آخر بقايا العناصر الإرهابية .