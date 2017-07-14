أخبار ليبيا24- خاص

تتواصل أعمال الصيانة من قبل مستخدمو ومشرفو ومنسقو ورؤساء أقسام إدارة تشغيل منطقة بنغازي مستودع رأس المنقار استعداداً لتشغيل المستودع بطاقته التشغيلية الكاملة.

وتشغيل المستودع بطاقته التشغيلية الكاملة يتم فور تشغيل الرصيف النفطي بنغازي وعودة الحياة للشريان الرئيسي المغذي لعامة المناطق الوسطى والشرقية.

وقام مستخدمو ومشرفو ومنسقو ورؤساء أقسام إدارة تشغيل منطقة بنغازي مستودع رأس المنقار بصيانة سكة دخول اسطوانات الغاز الفارغ لدورة الغاز رقم (2) .

وفك المستخدمون أيضا السكة القديمة وتركيب سكة جديدة مع إضافة سواند أرضية وتنظيف عامة مجارِ السكك وصيانة كاملة للمعدات (ضواغط غاز وهواء ومضخات غاز وآلات تعبئة إلكترونية وسكك دخول وخروج وملحقاتها من محركات كهربائية وصناديق تروس لنقل الحركة مع تروس مسننة وأجهزة تفريغ ).

وتمت عملية الصيانة تحت إشرف وحدة السلامة في المستودع وتنفيذ أعمال اللحام من قبل مجموعة اللحام.