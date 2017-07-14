أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير مكتب الإعلام في النقابة العامة لمعلمي ليبيا أدهم كركر إنه تم اعتماد النقابة العامة للمعلمين في دولة ليبيا ونظامها الأساسي كما تم التاكيد على زيادة مرتبات المعلمين والعاملين فى قطاع التربية والتعليم حسب المقترح المقدم من النقابة في أقرب وقت.

وأضاف كركر لـ”أخبار ليبيا24″ أنه تم خلال اجتماع نقيب وأعضاء النقابة العامة للمعلمين في دولة ليبيا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التأكيد على صرف بطاقة التأمين الطبي للمعلمين والتأكيد على إصدار قانون لحماية شرف المهنة.

وأفاد مدير المكتب أنه تم أيضًا التأكيد على قانون حماية المعلم والاهتمام بالمعلمين في رفع الكفاءة المهنية والعلمية والتربوية والتأكيد على ضرورة أن يكون لنقابة المعلمين الدور الأساسي في تطوير العملية التعليمية.

يشار إلى أن نقابة معلمي المرج احتضنت بداية شهر فبراير اجتماعا ضم عدد من نقابات معلمي ليبيا بحضور أعضاء من مجلس النواب وممثل وزير التعليم وكان الاجتماع تحت شعار من حق المعلم الحصول على مرتب يكفل له سبل الحياة الكريمة.

وقام نقيب المعلمين العام عبدالنبي النف بتسليم المذكرة الخاصة برفع مرتبات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم لرئيس الوزراء عبدالله الثني من أجل استصدار قرار بالخصوص بعد موافقة مجلس النواب.