أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد المنسق الإعلامي لوزارة الصحة بنغازي هاني العريبي، أن ادارة مستشفى 7 اكتوبر اجتمعت ، أمس الخميس، داخل مقر المستشفى بمنطقة وسط البلاد لاستعراض خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف العريبي لـ “أخبار ليبيا 24” أن الاجتماع ضم إدارة المستشفى واللجنة العلمية بالمستشفى وذلك لمناقشة الخطة الموضوعة لاستلام المستشفى وطريقة الرجوع تدريجيا إليه وتنظيفه وصيانته من الاضرار نتيجة الاشتباكات مع الجماعات الارهابية.

وتابع أن المجتمعين وضعوا خطة قصيرة الأجل وذلك لاستلام موقع المستشفى وتجهيزه للعمل بثلاث مراحل وذلك للاستعداد للعمل كواجب من اجل تخفيف المعاناة التي تمر بها وزارة الصحة ومدينة بنغازي الحبيبة.