أخبار ليبيا 24 – خاص

كرمت مديرية أمن أجدابيا، الخميس، عدد من الضباط والضباط الصف المتقاعدين لبلوغهم السن القانونية لعام 2017 .

وقال رئيس وحدة الإعلام بقسم العلاقات العامة بمديرية أمن أجدابيا إنه تم تكريم عدد من الضباط والضباط الصف المتقاعدين لبلوغهم السن القانونية لعام 2017 ميلادي.

وأضاف رئيس وحدة الإعلام أن الاحتفالية شملت عدد من الكلمات التي جسدت امتنان مدير أمن أجدابيا والمساعدين الضباط والضباط الصف المتقاعدين على المجهودات التي قاموا بها طيلة فترة عملهم في مديرية أمن أجدابيا، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم المدنية.

وحضر حفل التكريم مدير أمن أجدابيا عقيد عبد القادر يونس سعد والمساعد للشؤون العامة بالمديرية عقيد سليمان فرج بوحشيشة والمساعد للشؤون الأمنية عقيد خطاب فرج عبد الرحمن ورئيس مكتب مدير أمن أجدابيا المقدم محمد الماعون ورئيس قسم الشؤون القانونية بالمديرية ملازم أول غيث محمد قنديل وعدد من رؤساء الأقسام ومراكز والضباط والضباط الصف والأفراد التابعين لمديرية أمن أجدابيا .