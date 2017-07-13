أخبار ليبيا24- خاص

تفقد مدير إدارة المنافذ والمطارات في وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة عقيد صلاح الخفيفي أمس الأربعاء منفذ ميناء بنغازي البحري.

وتأتي الزيارة للوقوف على المشاريع التطويرية والخدمات الأمنية في المنفذ قبل عملية وإعادة تشغيله الذى توقف عن العمل طيلة 4 سنوات بعد أن تم تحريره من العناصر الإرهابية.

تأتي الزيارة ضمن سلسلة برنامج الزيارات الميدانية التي يقوم بها مدير إدارة المنافذ والمطارات لمختلف الأقسام والوحدات بالإدارة

وتشمل الزيارة الوقوف على سير العمل بهدف توجيه سير الأداء بما يحقق أهداف استراتيجية لوزارة الداخلية من خلال الوقوف ميدانياً لبحث ودراسة جميع العوائق والصعوبات التي تواجه العمل الأمني والعمل على تذليلها وإيجاد الحلول اللازمة لها بعد عمليات التحرير.

وفي مستهل زيارته قام العقيد بجولة تفقدية لمنفذ خط الملاحة للصيادين بنغازي للوقوف على طبيعة الخدمات والنظم المتبعة في تسهيل حركة الصيادين وسبل تطويرها ، مؤكداً على أهمية تقديم الخدمات الأمنية بصفة نوعية وذات أداء مميز للمتعاملين وعلى تذليل العقبات التي من الممكن أن تعيق تقديم الخدمات الأمنية .

وعلى هامش الزيارة عقد الخفيفي اجتماعاً مع المسؤولين في المنفذ الحدودي في مقر إدارة المنافذ، واستمع إلى بعض المقترحات لتطوير سير العمل في الإدارة والوقوف على عدد من الملاحظات التي من شأنها أن تسهم في تطوير الأداء .