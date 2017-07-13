أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت إدارة الشركة القابضة للاتصالات عن نجاح فِرق العمل بشركة هاتف ليبيا من صيانة القطع الذي حدث في كابل الألياف البصرية بسبب الاشتباكات المسلحة الأيام القليلة الماضية بين المليشيات بمنطقة القربوللي شرق طرابلس .

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الخميس أن فرق الصيانة تمكنت من إرجاع كل الاتصالات لوضعه الطبيعي على المسار الرئيسي .

الجدير بالذكر أن خدمات الاتصالات توقفت الإثنين الماضي الموافق 10 يوليو 2017م بالكامل عن المنطقة الجنوبية والوسطى وكذلك حدوث توقف جزئي عن المنطقة الشرقية وذلك بسبب قطع في كابل الألياف البصرية للاتصالات الرئيسية بمنطقة القربوللي.

وأثنت الشركة على جهود فِرق العمل والصيانة للمجهودات التي بُدلت لإرجاع الخدمات بأسرع وقت ممكن رغم كل الصعوبات والتحديات.