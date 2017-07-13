أخبار ليبيا24- خاص

تمكن أعضاء التحريات في مركز شرطة قرنادة التابعة لمديرية أمن شحات من القبض على شخص يقوم بأعمال الدجل والشعوذة في ضواحي المدينة.

وقال الناطق باسم مديرية شحات الملازم حسن بو أكريم إن أعضاء التحريات في المركز تمكنوا من القبض اليوم الخميس على شخص أفريقي الجنسية يقوم بأعمال الدجل والشعوذة في ضواحي المدينة، عقب ورود معلومات لأعضاء التحريات من فاعلي الخير.

وأوضح بو أكريم أنه بعد التأكيد من المعلومات تم ضبط الجاني والذي كان مقيم في ليبيا متلبس ويقوم بأعمال الشعوذة والدجل واستغلال ضعاف الإيمان والتفريق بين الأزواج.

وأشار الناطق باسم مديرية شحات إلى أنه تم العثور بحوزة المشعوذ على مجموعة من الملابس النسائية والرجالية والمواد الغذائية التي يقوم بممارسة أعماله عليها وعدد زجاجات الزيوت مختلفة الأحجام والمساحيق.

يشار إلى أن بلدية شحات وبعض المناطق في الجبل الأخضر شاهدت في الفترة الأخيرة حالات كثيرة تعاني من مشاكل السحر وأعمال الشعوذة.