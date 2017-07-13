أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا، إن الآلية القادمة للاعتمادات بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس ستتم عن طريق فتح حسابات للمصارف التجارية بالعملة الأجنبية خاصة بالاعتمادات والمستندات برسم التحصيل داخل المصرف المركزي وذلك لإضافة قيمة الاعتمادات التي يتم الموافقة عليها في السابق.

واضاف اغا – أن الالية الجديدة ستكون عدم إضافة أي مبالغ للمصرف المستفيد من الاعتمادات بحساباته لدي المصارف المراسلة وإنما سيتم تحويل قيمة الموافقات الى حساب مصرف ليبيا المركزي بـ ( abc London ) وبالتالي ستكون هناك زيادة هائلة في رصيد الخصوم الإبداعية لمصرف ( abc London ) والاخوة المصرفيين يعرفون جيدا فائدة ذلك علي المصرف وعلي البلد الذي فيه البنك والذي سيزيد من أرباح هذا المصرف.

وأكد اغا – أن الصديق الكبير اجبر المصارف التجارية علي فتح اعتماداته على هذا المصرف علي مدى عامين ماضيين والذي كان له الأثر الكبير في زيادة ارباحه السنوية مع العلم بان الصديق الكبير يشغل منصب رئيس مجلس ادارته وطارق المقريف عضو بمجلس الادارة بالمؤسسة العربية المصرفية abc .

وأشار إلى أن الجزء الباقي من الالية هو عند سداد الاعتمادات يقوم المصرف المستفيد من الاعتمادات بمخاطبة مصرف ليبيا المركزي بسداد القيمة ومن ثم يقوم المركزي بسداد القيمة بإرسال تعليماته لمصرف ( abc london ) لتحويلها للمصرف المستفيد من الاعتمادات.

الغرض من هذا الإجراء هو السيطرة الكاملة علي العملة الأجنبية وضمان عدم وصولها خارج دائرة وارادة المركزي طرابلس وحكومة الوفاق ودعم لمصرف abc London

واكد رئيس لجنة السيولة بمركزي ليبيا إن القرار سيتم تعميمه الاسبوع القادم مع العلم بان ادارات المصارف التجارية تعترض على هذا الإجراء الغير مهني والعبثي والذي سوف يكون له ضرر كبير علي المصارف المحلية وفائدة كبيرة علي مصرف abc وأن الموافقات ستكون عن طريق وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني.