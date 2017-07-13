أخبار ليبيا 24 – خاص

خبراء ومتابعين ومحللين أمنيين وعسكريين وسياسيين، أجمعوا على أن تنظيم داعش الإرهابي أصبح في حالة شلل تام بعدما خسر مدن نفوذه في سوريا والعراق وليبيا وقتل أكبر وأهم قياداته وقطعت جميع موارده.

وفي حوار حصري مع جريدة الشروق التونسية, يستشرف الخبير العسكري، وعضو المجلس العلمي العسكري الروسي، نسيم بلهول، إلى الوضع في المنطقة العربية بعد إعلان الحكومة العراقية تحرير مدينة الموصل “العاصمة المفترضة” للتنظيم الإرهابي “داعش”، وانكسار التنظيم في سوريا خاصة الرقة، ويعتقد الخبير أنه قد انتهى الدور الوظيفي الإستراتيجي لداعش، وانقضت مدة التكليف بالمهام.

ويقول الخبير، إن في الحقيقة انتهى الدور الداعشي أكثر مما يتعلق وانقضاء التنظيم خاصة في إطار إستراتيجية الضربات الجوية والعسكرية، حيث أن القسم الأكبر من تهريب النفط الذي يوفّر لتنظيم داعش الإستخباراتي 1.5 مليون دولار يوميا يمر عبر تركيا، ويوفّر له مسافة الراحة ما يتعلق بشراء التنظيم للأسلحة من شرق أوروبا.

وأضاف، أن تجارة النفط الخام المستخرج من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في سوريا تتم بمشاركة آليات اقتصادية خفية، فالمهربون يحصلون على النفط عن طريق الدفع نقدا في مناطق الاستخراج، مجتازين الحدود البحرية، متصلين مباشرة برؤساء تنظيم داعش للاتفاق على الصفقات بين ثالوث الرعب والمال والاستخبار.

ولفت إلى أن الضربات الجوية الموجهة إلى مواقع تنظيم داعش الإرهابي في سوريا نجحت في تحقيق تخفيض كبير في حجم النفط المصدر بطريقة غير شرعية، ما قوّض هامش التمويل البديل من حراك التنظيم في محور سوريا – العراق.