أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية بنغازي احمد العوامي، أنه سيتم الشروع في تطعيم حجاج مدينة بنغازي اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وأعلن مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية بنغازي عن البدء في تطعيم حجاج بيت الله الحرام لهذا العام وذلك اعتباراً من يوم الأحـد القادم الموافق 16 يوليو 2017 م بوحدة تطعيم البالغين والمسافرين التابعة لقسم الأمراض السارية والمتوطنة بمكتب الرعاية الصحية الأولية بمقرها بالمركز الصحي بنغازي الجديدة الكائن بمنطقة الليثي قرب السجل المدني.

وحدد التطعيم خلال ساعات الدوام الرسمي بالفترة الصباحية وسيستمر برنامج التطعيم حتى يتم تطعيم جميع الحجاج، داعيا كل حاج إحضار صورة شخصية.