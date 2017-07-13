أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير قسم شرطة النجدة مدرية أمن امساعد الرائد احمد الفرجاني، اليوم الخميس، أن الدوريات الأمنية بقسم البحث الجنائي البردي –امساعد تمكنت 22 صندوق من حبوب الهلوسة على بداخل سيارة على الحدود الليبية المصرية.

وأضاف الفرجاني في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” أن الدوريات ضبطت سيارة نوع كروزر “بساط” محمله بعدد 22 صندوق من حبوب الهلوسه نوع ترمادول بعد مطاردة جنوب مدينه أمساعد بحوالي 80 كم على الحدود الليبية المصري.

وأشار إلى أنه تم ضبطها بعد مطارده وتبادل الرماية وتم تحريز المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والمهربين .