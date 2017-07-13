أخبار ليبيا 24 – خاص

نفت إدارة النادي الأهلي طرابلس الليبي، الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة التي أشارت إلى تلقي النادي دعم ومكافآت من جهات حكومية عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك والتي نجح من خلالها للترشح إلى الدور ربع نهائي من المسابقة الأفريقية.

وأصدرت إدارة النادي، بيان من خلال الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الأربعاء، أكدت من خلاله أن ما يتم تداوله عارِ عن الصحة.

وتأهل فريق الأهلي طرابلس بعد حصوله على المركز الثاني في مجموعته الثانية في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وسيلاقي الأهلي، منافسه النجم الساحلي التونسي في سبتمبر المقبل في دور ربع نهائي.