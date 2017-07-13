أخبار ليبيا24- خاص

استقبل آمر سرية مرادة المقاتلة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية وعدد من منتسبيها آمر العمليات في المنطقة العسكرية سبها عميد علي عمر المقرحي.

وقام آمر العمليات في المنطقة العسكرية سبها امس الخميس بزيارة ميدانية للمواقع المكلف بها سرية مرادة المقاتلة لتأمينها .

وبحث المقرحي مع آمر سرية مرادة المقاتلة بعض الأمور التي تخص أمن المنطقة وتعليمات القيادة العامة بخصوص منطقة الحقول النفطية .

وعقب الاجتماع أمن أفراد سرية مرادة آمر العمليات في المنطقة العسكرية سبها ومرافقيه إلى المكان المعلوم ليباشر الأعمال المكلف بها من قبل القيادة العامة .