أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي سليمان عوض عبد النبي، أمس الثلاثاء، في مقر ديوان الوزارة بعميد بلدية تازربو مفتاح عمر علي، لاستعراض ما تتعرض له البلدية من مشاكل تمس أمنها المحلي وتمس أيضا الأمن القومي لليبيا، وتتمثل هذه المشاكل في الهجرة غير الشرعية بأعداد هائلة وما تصحبها من جريمة منظمة ونقل للأمراض السارية والمعدية .

وأكد عميد بلدية تازربو خلال اللقاء وجود مليشيات إرهابية تابعة للمعارضة التشادية، موضحاً ما تقوم به من جرائم سواء خطف أو حرابه أو تخريب للمصالح العامة، وخصوصا لوجود مشاريع ضخمة داخل البلدية كمنظومة النهر الصناعي ومشروع السرير الزراعي .

ومن جانبها، تلقفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي هذه الخروقات ووعدت بالتواصل مع الجهات الأمنية ذو الاختصاص، والعمل على حل هذا المشكل .

يشار إلى أن الاجتماع كان بحضور مدير إدارة الشؤون الإفريقية ومدير إدارة الشؤون العربية – المكلف وبحضور أعضاء من مكتب المستشارين .