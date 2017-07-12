أخبار ليبيا 24 – خاص

فندت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة، انتشار أو وجود وباء السل الرئوي في مدينة بنغازي، حسب ما أشيع في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية .

وأهابت الوزارة – بحسب بيان لها تلقت وكالة “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه – أنها تعمل جاهدة عن توفير الأدوية اللازمة لعلاج داء السل الرئوي بعد انقطاع إمداد الدواء المشار إليه من قبل جهاز الإمداد الطبي ومركز مكافحة الأمراض بطرابلس.

وأكدت الوزارة، أنها على تواصل وتنسيق مستمر مع المجلس البلدي بنغازي لاحتواء الكارثه البيئية الناتجة عن فيضان المجاري في منطقة الصابري.

ونوهت الوزارة إلى أن المرض المتوقع من هذه الكارثة لا قدر الله هو مرض الجرب الجلدي والذي يحدث عادة بعد استعمال الأغطية والمفروشات والملابس التي قد تكون قد تعرضت للتلوث في المنطقة المشار إليها من أحد المصابين من قبل الجماعات الإرهابية .