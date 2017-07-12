أخبار ليبيا24

زعامة فاشلة لخلافة وهمية ومشروع باطل سبق وأعلنت من الموصل العراقية الأصيلة المنتصرة اليوم على تنظيم داعش الارهابي، والجيش الوطني يعلن النصر والتنظيم المنهزم يندحر مذلولا من أهم المدن في العراق من حيث الرمزية والأهمية.

ومع إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأحد، تحقيق “النصر الكبير” في الموصل، يكون تنظيم داعش الإرهابي قد خسر غالبية المدن الكبيرة في العراق وسوريا وليبيا.

وتعد استعادة الموصل من جانب القوات العراقية أقسى هزيمة يتعرض لها داعش في الدول الثلاث لأهميتها ورمزيتها، ففيها أعلن زعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر البغدادي الخلافة المزعومة.

وفي مدينة الموصل, تكبد تنظيم داعش الإرهابي خسائر ثقيلة جدا، فقد خسر داعش الإرهابي في المدينة القديمة، وكره الأخير في الساحل الأيمن، خلال المعركة، 1944 مسلحا من عناصر التنظيم, كما دمرت القوات العسكرية خمسا وستين مركبة كان يستخدمها التنظيم الإرهابي في التنقل.

وأحبطت القوات العراقية عددا من محاولات لهجمات انتحارية من خلال تدمير نحو عشرين سيارة مفخخة حاول تنظيم داعش الإرهابي استهداف القوات المشاركة في عملية تطهير المدينة, كما دمرت القوات العراقية خمسة أبراج اتصالات لداعش.

وخلال معركة الموصل تمكنت القوات العراقية من تفكيك أكثر من مائتين وخمسين عبوة ناسفة، ضمن عمليات التطهير.