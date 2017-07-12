أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شركة ليبيانا للهاتف المحمول اليوم الأربعاء، عن رجوع خدمات شبكتها تدريجياً بالمنطقة الوسطي، وذلك بسبب قطع في كابل الألياف البصرية للاتصالات الرئيسة في منطقة القربوللي .

وقالت الشركة، إنه تم ربط مؤقت لمسار بديل عن كابل الألياف البصرية المقطوع في المنطقة الواقعة بين القويعة والخمس من قبل فرق الصيانة.

وأفادت الشركة بأن العمل جاري حالياً من قبل فِرق الصيانة لإصلاح الكابل المقطوع وعودة الخدمات لوضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

وكانت إدارة الشركة القابضة للاتصالات قد أعلنت أمس الثلاثاء عن توقف الاتصالات الهاتفية بالكامل عن المنطقة الجنوبية والوسطى وتوقف جزئي عن المنطقة الشرقية وذلك نتيجة توتر الأوضاع الأمنية في منطقة القربوللي.