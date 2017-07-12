أخبار ليبيا 24 – خاص

عقدت لجنة إعادة هيكلة شركة البريقة لتسويق النفط بالمناطق الوسطى والشرقية اليوم الأربعاء، اجتماعًا بالقاعة الرئيسة بالمباني الإدارية بمنطقة البركة في مدينة بنغازي، مع المدير العام بالمنطقة ومدراء الإدارات، لمناقشة كافة المحاور ووضع آلية لتجهيز البيانات والمعلومات لتنفيذ المشروع.

وكانت قد تعاقدت شركة البريقة لتسويق النفط مع شركة ذات اختصاص لتنفيذ مشروع إعادة هيكلة الشركة في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ البدء بالمشروع .

هذا وقد شكلت لجنة الإدارة مؤخرًا، لجنة رئيسية لمتابعة تنفيذ المشروع وتقييم المراحل المنجزة، كما تم تشكيل لجنتين فرعيتين أحداهما بالمناطق الوسطى والشرقية والأخرى بالمناطق الغربية والجنوبية تعملا تحت إشراف رئيس اللجنة الرئيسية وتقومان بالعمل على توفير البيانات المطلوبة من الخبراء المنفذين للمشروع وما يُسند إليهما من مهام