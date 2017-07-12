أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار، اليوم الأربعاء، رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل بمقر بلدية بنغازي لمناقشة مجموعة من الأمور ذات العلاقة بالشأن العام أبرزها، وضع الترتيبات اللازمة لعودة مجلس النواب إلى مدينة بنغازي.

وعقد رئيس ديوان مجلس النواب وعنيد بلدية بنغازي مؤتمر صحفي مشترك جاء فيه أن هذه الزيارة تأتي في إطار التمهيد لانتقال مجلس النواب لمدينة بنغازي.

وقال عميد بلدية بنغازي إن الاحتماع تدارس جُملة من النقاط والترتيبات اللازمة لضمان أن يكون الانتقال بشكل منظم وسلس تفادياً لحدوث أي إرباك لهذه المؤسسة التشريعية الهامة كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل لمباشرة تهيئة هذا الانتقال من حيث إيجاد مقرات مناسبة للإدارات التابعة لمجلس النواب و مكان مناسب لعقد جلسات مجلس النواب .

وتابع العبار أن أمر الانتقال يتطلب زيارات لعدة مواقع والإطلاع عليها و ضمان جاهزيتها من جميع الجوانب و تجهيزها .

من جهته قال رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري أن تم لاتفاق على تشكيل مجموعات عمل تتولى مهمة تنظيم الانتقال بشكل منظم و سلس.

وقال “سنتوجه لزيارة عدة مقرات للوقوف على جاهزيتها تمهيداً لنقل الإدارات التابعة لمجلس النواب أولاً و بانتظار صدور قرار من مجلس النواب لنقل جلسات المجلس إلي مدينة بنغازي” .

وفي ختام الزيارة دون رئيس ديوان مجلس النواب كلمة في سجل الزيارات الخاصة ببلدية بنغازي، ترحم فيها على الشهداء الذين ضحوا من أجل تطهير المدينة من الإرهاب وأكد فيها أن بنغازي قلب ليبيا النابض.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب قد صرح في وقت سابق أن انتقال مجلس النواب إلى بنغازي سيتم بعد إعلان تحرير المدينة بشكل كامل والانتهاء من عمليات التأمين وأن مقر المجلس في بنغازي يجري تجهيزه حالياً تمهيداً للانتقال إليه قريباً.