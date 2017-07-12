أخبار ليبيا 24 – خاص

تفقد رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري اليوم الأربعاء، مطار بنينا الدولي، رفقة مدير المطار عبدالله الشافعي.

واطلع رئيس ديوان مجلس النواب، على مرفق المطار والإدارة العامة وصالات الاستقبال، وآخر الاستعدادات قبل استئناف العمل.

وأشاد المصري، بمجهودات إدارة المطار وكافة العاملين به جراء الأعمال التي يقدمونها لإظهار المطار بأفضل صورة أمام العالم بأسره.

وتأتي هذه الجولة ضمن زيارة يقوم بها رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري لمدينة بنغازي شملت زيارة لمقر بلدية بنغازي، حيث تم تدارس انتقال مجلس النواب إلى المدينة .